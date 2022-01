Cormar Futsal Polistena, nuovo colpo in attacco: arriva Jeremy Bukovec direttamente da Euro 2022

19 Gennaio 2022 17:20

Il pivot Jerey Bukovec si unirà alla Cormar Futsal Polistena al termine del percorso della sua Slovenia all’Europeo di Futsal 2022

La Cormar Futsal Polistena è lieta di dare il benvenuto a Jeremy Bukovec, 21 anni pivot. Bukovec fa parte della Nazionale Slovena, impegnata in Olanda nel gruppo con l’Italia, per la fase finale di UEFA Futsal EURO 2022, che inizieranno oggi. Ha giocato nel 2017/18 per la FutureNet Maribor, nel 2018/19 con ASD Buldog Lucrezia e dal 2019/20 con FC Hiša daril Ptuj. Bukovec con la nazionale della Slovenia vanta 26 presenze con 6 goal all’attivo, si aggregherà alla squadra bianconera alla fine degli europei.

“Sono contento di approdare nel Campionato Italiano – dichiara Bukovec – che reputo tra i più interessanti in Europa. Subito dopo gli Europei, sarò subito a disposizione di Mr. Martinez. Voglio dare il mio contributo insieme ai miei nuovi compagni, per raggiungere gli obiettivi della Cormar Polistena”.