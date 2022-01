Cormar Futsal Polistena, Alvaro Martinez Castillo è il nuovo allenatore del club 

4 Gennaio 2022 16:16

La Cormar Futsal Polistena sceglie il suo nuovo allenatore: Alvaro Martinez Castillo prende il posto di Nino Rinaldi sulla panchina dei pianigiani

L’ASD Cormar Futsal Polistena da un caloroso benvenuto ad Álvaro Martínez Castillo, nuova guida tecnica della prima squadra. Martínez 31 anni, pur essendo giovane ha già avuto importanti esperienze internazionali, avendo allenato in Cina, Vietnam e nel campionato indonesiano, dove con il Kebumen SKN è arrivato secondo nella classifica finale.

Soddisfatto il presidente Marcello Cordiano: “abbiamo voluto prendere Álvaro Martínez, a dimostrazione che la Società vuole mantenere la Serie A. Stiamo verificando la possibilità di nuovi inserimenti nella rosa da mettere a disposizione del tecnico, con il quale siamo sicuri che faremo tanta strada insieme, raggiungendo gli obiettivi che insieme ci siamo prefissati“.

Queste le prime parole del tecnico bianconero Martínez: “è un piacere per me accettare questa sfida. Fin dal primo contatto ho sentito come mio l’obiettivo di Polistena, apportando tutta l’esperienza internazionale accumulata all’estero per realizzare l’obiettivo della società di mantenere la Serie A. Da oggi lavorerò al 100% fino all’ultimo giorno del campionato per ottenere le migliori prestazioni dalla squadra“.