Corigliano Rossano sotto shock, morte improvvisa del dott. Cataldo Romeo: stroncato da un malore in macchina

23 Gennaio 2022 12:17

Corigliano Rossano piange la morte del dottor Cataldo Romeo, direttore dell’hub vaccinale Palabrillia: il medico stroncato da un malore improvviso

Un malore improvviso si è portato via il dottor Cataldo Romeo, stimato professionista a capo dell’hub vaccinale del Palabrillia di Corigliano Rossano. Si trovava in macchina, al termine di una lunga giornata di lavoro, non c’è stato nulla da fare. Lascia la moglie e due figli a causa di un infarto fulminante. Il dottor Romeo aveva 64 anni, era originario di Mandatoriccio ma svolgeva la propria professione a Corigliano Rossano ricoprendo il ruolo di responsabile del centro vaccinale e responsabile del servizio di igiene e prevenzione dell’Asp di Cosenza area sud. La salma è stata portata presso l’ospedale Nicola Giannettasio di Rossano. Tanti i messaggi di affetto, misti a quelli di costernazione, espressi da amici e colleghi che hanno vissuto al fianco del dottor Romeo. Il medico aveva preso in gestione l’hub vaccinale del Palabrillia organizzando al meglio la campagna vaccinale della scorsa estate, nonchè quella dei mesi successivi con l’inizio delle vaccinazioni dei minorenni. La sanità calabrese perde un uomo e un professionista di alto livello.