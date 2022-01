Coppa del Mondo ogni due anni, Infantino: “in Europa si gioca un Mondiale ogni 2 settimane”

26 Gennaio 2022 16:23

Giocare la Coppa del Mondo di calcio ogni 2 anni al posto di ogni 4: il presidente della Fifa, Gianni Infantino, sottolinea la necessità della proposta

Gianni Infantino, presidente della Fifa, è uno dei principali attori del calcio mondiale che si è espresso a favore della riduzione del periodo che intercorre fra una Coppa del Mondo e l’altra. In sintesi, Infantino vorrebbe far giocare un Mondiale ogni 2 anni anzichè aspettare i canonici 4. “Vediamo che il calcio si sviluppa in una direzione in cui alcuni hanno tutto e la maggioranza non ha niente. In Europa i Mondiali si svolgono due volte a settimana perché i migliori giocatori del mondo giocano in Europa“, ha sentenziato Infantino parlando delle disparità economiche fra le diverse zone del mondo. Europa e Sud America si sono dette contrare al cambiamento, ma Infantino insiste sottolineando: “dobbiamo includere il mondo intero“, riferendosi poi all’Africa “dobbiamo dare agli africani la speranza che non debbano attraversare il Mediterraneo per poter forse avere una vita migliore qui. Dobbiamo dare loro opportunità e dignità“.