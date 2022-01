Coppa d’Africa, dramma in Camerun-Comore: ressa allo stadio, ci sarebbero morti e feriti

24 Gennaio 2022 23:37

Tragedia in Coppa d’Africa: ressa allo stadio Olembe di Yaoundè per Camerun-Comore, ci sarebbero diversi morti e feriti

Quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata in tragedia. I sorrisi nel vedere il terzino delle Isole Comore spostato in porta per l’assenza di tutti e 3 i portieri, si sono trasformati in pianto. Si scatena il panico ai cancelli d’ingresso dello stadio Olembe di Youndè prima di Camerun-Comore, per motivi ancora ignoti. Una fuga precipitosa, il fiume umano che travolge più persone, qualcuno resta a terra e viene calpestato dagli altri. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport” ci sarebbero 7 morti e diversi feriti, le immagini dai social testimoniano quanto accaduto e fanno pensare al peggio. Dagli organizzatori del torneo nessuna comunicazione ufficiale.