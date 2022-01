Congresso Pd: importante risultato per il Circolo di Villa San Giovanni [DETTAGLI]

17 Gennaio 2022 17:32

Congresso Pd: importante risultato per il Circolo di Villa San Giovanni, eletti numerosi dirigenti nell’Assemblea Calabrese

Importante risultato per il Circolo PD di Villa San Giovanni. “Il lavoro realizzato in questi anni – c’è scritto in una nota– da quella che può essere considerata una delle Sezioni di Partito più attive della Regione, ha consentito l’espressione di una rappresentanza davvero significativa nell’Assemblea Calabrese del Partito Democratico. Domenica Imbesi, già Segretaria dei Giovani Democratici villesi, Patrizia Liberto, già candidata alle recenti consultazioni regionali ed ex Presidente del Consiglio Comunale cittadino, Filippo Bellantone, già Consigliere Comunale a Villa ed Enzo Musolino, Portavoce del Circolo PD della Cittadina dello Stretto, sono stati eletti nel “parlamentino” PD Calabria (consultazione svoltasi il 16 gennaio u.s.) e sapranno senz’altro rappresentare al meglio – collaborando con il neo Segretario regionale Nicola Irto – i valori propri della Comunità Democratica villese, in piena sinergia con gli impulsi e gli stimoli del Gruppo Consiliare cittadino, rappresentato da Salvatore Ciccone e da Lina Vilardi . Così come affermato da Eugenio Marino, Responsabile Nazionale PD con delega all’Organizzazione per il Sud e le Isole, intervenuto all’ultima riunione congressuale villese, l’unità realizzata con l’affermazione di Nicola Irto e della lista unica all’Assemblea regionale, non significa finto unanimismo, ne’ sterilizzazione del fecondo dibattito interno, ma ha il senso di un lavoro responsabile diretto a realizzare una Sintesi Comune – che dovrà necessariamente riguardare anche i prossimi Congressi Provinciali e di Circolo – per giungere ad una vera e propria Rifondazione del PD in Calabria. A tale fine è dedicato l’impegno degli eletti villesi”, conclude la nota.