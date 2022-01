12 Gennaio 2022 16:08

Concluso il Torneo di scacchi Kodokan “Città di Messina porta della Sicilia”: la proclamazione dei vincitori

Con la cerimonia di premiazione tenutasi domenica 9 gennaio, alla presenza dell’Assessore alle Politiche Sportive Francesco Gallo, si è conclusa al Resort Hotel di Capo Peloro la quattordicesima edizione del Torneo di scacchi Kodokan “Città di Messina porta della Sicilia”. L’evento, promosso dalla Federazione Scacchista Italiana e organizzato dall’Associazione dilettantistica “Kodokan” è stato patrocinato dall’Amministrazione comunale. La manifestazione ha richiamato un cospicuo numero di iscritti provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero che hanno avuto modo di apprezzare le molteplici qualità di Messina, oltre che gareggiare. Ad aggiudicarsi la vittoria del torneo sono stati per la categoria Open A, il maestro internazionale Soham Das di nazionalità indiana, per quella Open B Albero Ganci dell’Accademia Scacchistica Monrealese e per la categoria Open C Silvia Ciraulo dell’Associazione Don Pietro Carrera di Catania. Nel corso della premiazione, presenti il Vicepresidente del Comitato Regionale Scacchistico Siciliano Carlo Cannella e il Presidente Kodokan Silvana Giacobbe, l’Assessore Gallo nel portare i saluti dell’Amministrazione comunale si è complimentato con i vincitori e in merito all’aspetto sportivo ha sottolineato che “il gioco degli scacchi è uno dei più popolari al mondo e la sua continua crescita è confermata dai contatti mediatici registratisi in occasione del campionato del mondo di scacchi 2021 a Dubai. Lo svolgimento del torneo nella città dello Stretto rappresenta ulteriore motivo di orgoglio per Messina in quanto occasione di coniugare lo sport anche con momenti culturali e visite turistiche per ammirare le bellezze paesaggistiche e architettoniche della Città”. L’Assessore Caruso ha aggiunto che “ogni singolo evento di tipo sportivo, culturale, musicale e convegnistico rientra nella strategia complessiva di questa Amministrazione comunale di accoglienza e di economia indotta grazie al turismo. La presenza dei partecipanti comporta infatti beneficio per le strutture ricettive alberghiere e per quelle della ristorazione, oltre che a promuovere l’immagine della nostra Città. Per l’occasione gli iscritti al torneo di scacchi Kodokan sono stati ospiti del Parco Horcynus Orca”.