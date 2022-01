Con Mimmo Grasso la risorsa Aspromonte al centro della rivoluzione metropolitana per superare le iniquità territoriali, sociali e di genere delle aree interne

15 Gennaio 2022 10:54

Il rilancio UDC di Paolo Ferrara conquista il vicesindaco di San Luca

A pochi giorni dall’adesione del vicesindaco di Ferruzzano Nino Crea continua la rigenerazione della classe dirigente dell’UDC targata Paolo Ferrara. Il Responsabile nazionale alla Formazione annuncia “Da oggi il vicesindaco di San Luca, Mimmo Grasso, delegato alla Forestazione, Ambiente, Viabilità, Verde Pubblico, Cimiteri, Acquedotti è ufficialmente un nuovo dirigente del partito”.

Paolo Ferrara: “Le nostre aree interne devono guardare oltre i propri confini ponendo alla base il potenziamento dei servizi per tutela della salute, l’istruzione e la mobilità. L’adesione del vicesindaco Mimmo Grasso è finalizzata a contribuire all’individuazione di modelli di gestione più efficaci e coerenti alle loro reali esigenze. Con la rigenerazione l’UDC vuole tracciare il radicale cambiamento delle politiche territoriali, sensibilizzando la partecipazione dei cittadini alla nostra politica, formando le nuove generazioni per ridare credibilità alle future istituzioni, costruendo un pluralismo sociale per proteggere i soggetti fragili, valorizzare i meriti ed esaltare le qualità”.

Mimmo Grasso: “Con grande entusiasmo ho aderito al progetto di rigenerazione ideato da Paolo Ferrara con l’obiettivo di valorizzare e rendere protagoniste le periferie esaltando in particolar modo le risorse naturali e ambientali dell’Aspromonte”.