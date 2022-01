Coronavirus, certificato di guarigione e tamponi esclusivamente via mail: le nuove regole dell’Asp di Reggio Calabria

18 Gennaio 2022 11:42

Coronavirus, modulistica tutta tramite mail all’Asp di Reggio Calabria

L’Asp di Reggio Calabria ha attivato la modalità via mail per le richieste di esiti tamponi e rilascio di certificati di guarigione per ottenere il green pass. Le procedure attivate tramite la modalità online renderà i sistemi più snelli soprattutto visti i disagi delle ultime settimane a causa dell’aumento dei contagi. Tanti i cittadini che hanno avuto la necessità di rivolgersi all’azienda sanitaria reggina per richieste di esiti di tamponi o per rilascio di certificati di guarigione e quindi del green pass. Da ieri, 17 gennaio 2022, le richieste dovranno inviate esclusivamente via mail all’indirizzo: richiestacertificazionicovid@asprc.it.