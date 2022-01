Classifica Serie B: la Reggina ora vede il baratro. Perde ancora il Cosenza

22 Gennaio 2022 16:08

Risultati della 20ª giornata di Serie B e classifica aggiornata dopo le gare di Reggina, Cosenza e Crotone

Altra sconfitta per la Reggina, con il tecnico Mimmo Toscano la suonata non cambia. Anche il Monza ringrazia gli amaranto e col minimo sforzo porta a casa una vittoria utile in termini di classifica. Gli amaranto adesso vedono il baratro, l’Alessandria che occupa il quanto ultimo posto (playout) è lontana soltanto cinque punti. Per quanto riguarda le altre calabresi: nel pomeriggio il Crotone strappa un punto in casa del Como, mentre il Cosenza cade in casa 1-3 contro l’Ascoli. Di seguito i risultati della 20ª giornata, la nuova classifica e il prossimo turno.

RISULTATI SERIE B 20ª GIORNATA

VENERDI’ 21 GENNAIO

ore 20:30

Parma-Frosinone 0-1

SABATO 22 GENNAIO

ore 14:00

Alessandria-Benevento 2-0

Brescia-Ternana 1-1

Como-Crotone 1-1

Cosenza-Ascoli 1-3

Monza-Reggina 1-0

Spal-Pisa 0-0

ore 16:15

Perugia-Pordenone

DOMENICA 23 GENNAIO

ore 16:15

Vicenza-Cittadella

ore 18:30

Lecce-Cremonese

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 39 Brescia 38 Cremonese 35 Benevento 35 Monza 35 Frosinone 34 Lecce 34 Ascoli 32 Cittadella 29 Perugia 28 Como 26 Ternana 24 Parma 23 Reggina 23 Spal 22 Alessandria 20 Cosenza 16 Crotone 12 Pordenone 8 L.R. Vicenza 7

PROSSIMO TURNO SERIE B (21ª GIORNATA)

SABATO 5 FEBBRAIO

ore 14:00

Alessandria-Pisa

Benevento-Parma

Como-Lecce

Cosenza-Brescia

Crotone-Cittadella

Ternana-Reggina

ore 16:15

Frosinone-L.R. Vicenza

ore 18:30

Ascoli-Perugia

DOMENICA 6 FEBBRAIO

ore 16:15