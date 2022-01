Cittanova: l’associazione Phîlene dona 450 mascherine FFP2 al Liceo Classico e Artistico “V.Gerace”

31 Gennaio 2022 13:03

Nella mattinata di oggi, l’associazione Phîlene ha donato 450 mascherine FFP2 al Liceo Classico e Artistico “V.Gerace” di Cittanova

Nella mattinata di oggi, l’associazione Phîlene ha donato 450 mascherine FFP2 al Liceo Classico e Artistico “V.Gerace” di Cittanova. Di seguito le parole dei membri dell’associazione: ”Crediamo che in un momento così critico, sia fondamentale per gli studenti vivere la scuola a pieno ed in sicurezza, per questo abbiamo particolarmente a cuore questa iniziativa. Ringraziamo la Dirigente Antonella Timpano, che svolge il suo impegno con passione, dedizione e serietà. Sin da subito ha appoggiato la donazione con entusiasmo e sottolineando l’importanza della stessa. Il “Gerace” è una grande scuola, formata da docenti e studenti di grande valore, Phîlene vuole stare vicino e dare il suo contributo alle realtà positive del nostro territorio”.