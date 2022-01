Cinquefrondi: scuole aperte da lunedì ma senza la mensa

18 Gennaio 2022 17:21

A Cinquefrondi si torna a a scuola il prossimo lunedì: lo ha comunicato il sindaco Conia

Scuole aperte a Cinquefrondi dal prossimo lunedì: è quanto ha comunicato il sindaco Michele Conia in un post su facebook. Si è deciso, quindi, di non prorogare l’ultima ordinanza di chiusura. Il sindaco comunica che “questa mattina, con l’assessore Roberta Manfrida, abbiamo tenuto una bellissima assemblea con i rappresentanti dei genitori e con i dirigenti scolastici per discutere e condividere le scelte migliori per la ripresa della scuola. Tante le decisioni prese, tra queste, la più importante è la ripresa delle lezioni in presenza dalla prossima settimana, ma la sospensione della mensa. Un clima straordinario di collaborazione e tutte le decisioni sono state prese in totale sintonia e collaborazione. Questa mattina ho sentito l’orgoglio di essere sindaco di una comunità unita, responsabile e capace di partecipare alle scelte importanti. Grazie di cuore a tutti i partecipanti”.