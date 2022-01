Chiara Ferragni negativa al Covid, Fedez ancora positivo: “non sento sapori e odori”

2 Gennaio 2022 13:54

Chiara Ferragni è risultata negativa al Covid, Fedez ancora positivo: il rapper non sente sapori e odori

“Sono passati otto giorni da quando sono risultata positiva, quindi con le nuove regole potevo fare un tampone e vedere. Io stavo facendo i rapidi e da due giorni sembravo negativa, in effetti anche da tampone ufficiale risulto negativa“. Con questo messaggio pubblicato nelle proprie storie Instagram, Chiara Ferragni ha annunciato di essere risultata negativa al Covid. L’imprenditrice si è anche mostrata finalmente senza mascherina, sorridente in un selfie insieme alla figlia Vittoria. Chiara Ferragni era risultata positiva lo scorso 27 dicembre, dunque ha avuto bisogno di appena una settimana per guarire dalla malattia. Ancora positivo invece Fedez. Il rapper, sempre attraverso i social, ha dichiarato di non sentire sapori e odori già dal cenone di Capodanno. Entrambi sono vaccinati con tre dosi di vaccino.