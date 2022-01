Il Catanzaro fa sul serio per l’assalto alla B: Sounas ad un passo, si tenta anche il colpo Iemmello

9 Gennaio 2022 13:42

Catanzaro grandi firme? Sounas quasi, Iemmello forse, il presidente Noto fa sul serio

Il primo posto è distante, troppo (ben 12 punti). Ma il secondo è più vicino ed è quello che garantirebbe buone possibilità di promozione in Serie B. Il Catanzaro ci prova, lo fa ormai da anni. A volte ci è arrivato vicino, altre meno. Ma ora, quest’anno, non si ferma. Dopo il buon mercato estivo, un girone d’andata sottotono ha relegato la squadra al 7° posto, a meno 5 dal secondo posto, con il cambio in panchina tra Calabro e Vivarini. Ma Noto non si ferma e in questa sessione invernale ha già messo gli occhi su profili importanti e anche di categoria superiore.

Il primo, praticamente ad un passo, è Dimitrios Sounas, che in Calabria conosciamo bene. Tra i protagonisti della promozione della Reggina con Toscano, a fine stagione se n’è andato a malincuore, per via della regola degli Over. Lo scorso anno ha riconquistato la B con il Perugia, ma nella stagione in corso non ha trovato spazio, tanto che si era paventata l’ipotesi di un ritorno in amaranto. “Scambio con Laribi? Buona idea”, aveva risposto Taibi tempo fa, ma si trattava di una semplice risposta ad un tifoso e non di una trattativa vera e propria. Solo illusione con Reggio, dunque, ma Calabria ancora nel destino.

L’altro possibile colpaccio per il Catanzaro, ma in questo caso non è cosa fatta, fa di nome Pietro e di cognome Iemmello. Anch’egli cercato dalla Reggina lo scorso gennaio, alla fine andò a finire a Frosinone. Ora lo cercano in tanti in C, soprattutto al Sud. Avellino davanti, ma l’attaccante è nativo proprio di Catanzaro e potrebbe preferire la scelta “casalinga”. Si attendono sviluppi, ma il Catanzaro fa sul serio.