Tragedia a Catania: malore a scuola, dichiarata la morte cerebrale per una 12enne

29 Gennaio 2022 20:27

E’ stata dichiarata la morte cerebrale per la ragazza 12enne colpita da malore a Catania a scuola due giorni fa

Una tragedia ha scosso Catania nella giornata odierna: è stata dichiarata la morte cerebrale per la ragazza 12enne che qualche giorno fa era stata colta da malore mentre si trovava scuola. Inizialmente la situazione non sembrava essere grave. La ragazza, infatti, era stata rianimata dai soccorritori e trasportata d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni parevano stabili, ma in seguito a un ulteriore peggioramento la situazione si è fatta sempre più grave. La 12enne è entrata in coma a causa della mancanza di ossigeno al cervello dopo un arresto cardiocircolatorio. Oggi l’ospedale Garibaldi di Catania ha dichiarato la morte cerebrale e i genitori hanno autorizzato al prelievo degli organi per la donazione.