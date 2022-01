Catania, chiude il noto locale Gisira pizza and drinks: “pandemia e scelte del Governo, sacrifici non più sufficienti”

29 Gennaio 2022 22:16

Periodo nero per i locali della ristorazione: così chiude la pizzeria Gisira di Catania

E’ un duro periodo per il settore della ristorazione. La variante Omicron del Covid-19 ha preso piede anche in Italia e la diffusione dei contagi ha generato una situazione che ricorda molto il lockdown e le zone rosse. Al calo delle vendite, i locali devono purtroppo registrare anche il generale aumento dei costi delle bollette e delle materie prime, che aggravano il peso della crisi economica. Tramite le nostre pagine abbiamo raccontato la realtà che si sta vivendo a Reggio Calabria, ma che la problematica sia nazionale lo dimostra il post del locale Gisira pizza and drinks, molto famoso e situato nel centro di Catania, il quale ha annunciato l’imminente chiusura.

“Cari clienti ed amici – si legge – , ci siamo impegnati, sin dall’inizio, e gli ultimi mesi ancor di più, affinché non arrivasse il momento che stiamo vivendo in questo presente. Ci abbiamo provato, tanto, con tutto il nostro cuore, impegno e forze! Abbiamo incassato tutti i duri colpi che gli ultimi, ormai quasi, due anni, ci hanno inflitto, sia la pandemia che la gestione da parte del governo Italiano. Nonostante il forte legame per questa azienda ci abbia permesso di contrastare ogni colpo ricevuto, e a farci rispondere con l’apertura delle porte del Gisira, giorno dopo giorno… Siamo arrivati, adesso, al momento in cui dobbiamo mettere un punto e guardare avanti, perché tutto quello che abbiamo fatto non è più sufficiente! Ed è così, che con tanta tristezza ed amarezza nel cuore, vi comunichiamo che Sabato 29 Gennaio sarà l’ultimo Sabato di apertura per il Gisira!”.

“Speriamo di vedervi in tanti e vi aspettiamo con l’affetto e la passione di sempre per questo lavoro. Perché la passione non può essere spenta, e se neanche tutto il recente passato ci è riuscito… Chissà, forse ci sarà ancora un futuro per il Gisira, ma questo futuro non è adesso! Non è una resa definitiva, ci hanno costretto a prendere questa decisione, molto sofferta, ma non ci stiamo arrendendo, abbiamo però bisogno di tempo. In questo tempo cercheremo di trovare una nuova strada per il Gisira, voi non dimenticatelo, non dimenticatevi di noi! Grazie a chi ha fatto parte del Gisira, dal primo giorno in cui tutto andava ancora costruito, a chi è stato di passaggio, e a chi c’è sempre stato! Grazie ad ognuno di voi, ai clienti di sempre, ai nuovi e a quelli occasionali!”, conclude la nota.