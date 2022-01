Reggio Calabria, Prof. Castrizio: “il direttore del Museo dei Bronzi non mi saluta da novembre” [VIDEO]

31 Gennaio 2022 21:38

Reggio Calabria, Prof. Castrizio: “il direttore del Museo dei Bronzi non mi saluta da novembre perché non voleva che l’iniziativa dell’app andasse avanti”

La delegazione della Locride dell’Associazione italiana di cultura classica (Aicc) “Maria Stella Triolo”, guidata dalla presidente Maria Caterina Aiello, ha organizzato lo scorso 26 gennaio, una videoconferenza, visibile sulla pagina YouTube del sodalizio, sui Bronzi di Riace. La relazione è stata tenuta dal Prof. Daniele Castrizio dell’Università di Messina e membro del Comitato Scientifico del Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia. Il Prof. Castrizio, ha iniziato il suo intervento “denigrando le ipotesi degli altri studiosi e dopo aver argomentato la sua ipotesi, ha affermato di non aver più alcun rapporto con il Direttore del Museo Archeologico, il Dott.Carmelo Malacrino. I rapporti- secondo quanto riferisce Castrizio- si sarebbero rotti perché il Direttore non voleva che l’iniziativa dell’app (dedicata ai Bronzi e finanziata dal Magnifico Rettore dell’Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea) andasse avanti”.

“Le domande che poniamo ai diretti interessati ed al Ministro Franceschini sono le seguenti: come può lavorare un Comitato Scientifico se i Componenti non si salutano tra loro ? Come fa il Rettore di un’Università statale finanziare un’applicazione? È compatibile l’incarico del professore esperto di monete visto che sembra promuovere solamente la sua ipotesi?”, afferma la delegazione della Locride dell’Associazione italiana di cultura classica.