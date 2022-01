Caso Djokovic, il papà Srdjan: “Nole come Spartaco, lotta contro le ingiustizie e per l’uguaglianza delle persone”

6 Gennaio 2022 11:45

Srdjan Djokovic, padre di Novak Djokovic, interviene sul fermo e la possibile espulsione del figlio dall’Australia: dichiarazioni dure da parte del genitore

Novak Djokovic come Spartaco, eroe dalla parte dei deboli e della gente comune. Suonano più o meno così le dichiarazioni rilasciate alla stampa serba, riportate da Sky Sport, di Srdjan Djokovic, papà del tennista numero 1 al mondo. Nole è attualmente bloccato in Australia a causa di un visto non compatibile con l’esenzione medica dal vaccino anti-Covid che gli permetterebbe di giocare ugualmente gli Australian Open, nonostante non sia vaccinato. Attualmente, dopo il blocco di ieri all’aeroporto con conseguente interrogatorio, il tennista rischia l’espulsione dal paese, ma i suoi legali hanno presentato appello.

Il padre lo ha paragonato a Spartaco, il guerriero della Tracia che si ribellò all’Impero Romano riunendo sotto la sua guida soldati mossi dall’ideale di libertà contro l’oppressione del regime: “Novak è lo Spartaco del nuovo mondo che non tollererà ingiustizia, colonialismo e ipocrisia. E’ prigioniero, ma più libero che mai. Si è convertito nel leader del mondo libero, delle persone povere e con necessità. Lotta per l’uguaglianza delle persone“.