Caso Denise Pipitone, deputati Lega: “avanti con commissione d’inchiesta, in tempi brevi l’ok definitivo”

12 Gennaio 2022 18:03

Prosegue l’iter per l’istituzione di una commissione d’inchiesta sul caso Denise Pipitone: i deputati della Lega auspicano tempi brevi per l’ok definitivo

Nonostante la recente archiviazione del caso, la vicenda Denise Pipitone non si è di certo conclusa. Per la mamma Piera e per tutti i milioni di italiani che sperano nel ritrovamento della bimba, o quantomeno che emerga finalmente la verità, la conclusione del caso avverrà solo una volta fatta giustizia. E a proposito di giustizia, prosegue l’iter per l’istituzione di una commissione d’inchiesta che faccia luce sulla scomparsa della piccola di Mazara del Vallo.

I deputati Lega in commissione Affari costituzionali della Camera (Igor Iezzi (capogruppo), Simona Bordonali, Flavio Di Muro, Ketty Fogliani, Cristian Invernizzi, Laura Ravetto, Alberto Stefani, Gianni Tonelli, Edoardo Ziello) hanno espresso la loro soddisfazione per l’iter alla Camera, auspicando tempi brevi anche per l’ok definitivo: “avanti con la commissione d’inchiesta sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone. Bene l’approvazione in I commissione alla Camera del provvedimento necessario per la sua istituzione. Ci auguriamo ora tempi brevi in Aula affinché il Parlamento possa presto contribuire a dare il proprio contributo per raggiungere la verità“.