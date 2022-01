Calcio a 5, Polisportiva Futura: torna Giò Pedotti

5 Gennaio 2022 15:36

La Polisportiva Futura annuncia il ritorno di Giovani Beltrame Pedotti, per tutti Giò

Il mercato invernale della Polisportiva Futura si chiude con un botto di quelli che fanno indubbiamente rumore: Giò Pedotti torna ad indossare il gialloblù! Giovani Beltrame Pedotti, da tutti i tifosi conosciuto come Giò, talento purissimo del futsal italiano e non solo, laterale con alle spalle vasta esperienza e da tanti colpi da maestro. La scorsa stagione ha calcato il parquet di Lazzaro, realizzando 15 reti nel entusiasmante torneo che ha portato la Futura allo storico salto in A2. Arzignano, Petrarca, Feldi Eboli e Kaos alcune delle tappe della straordinaria carriera di Giò Pedotti, che cercherà di contribuire ai successi della squadra nella seconda, attesissima, seconda parte di stagione. Un colpo che certifica le ambizioni del club del presidente Cogliandro e che alza ulteriormente il tasso tecnico della squadra a disposizione di mister Fiorenza.