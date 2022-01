Calcio a 5, il derby di Messina va alla Pgs Luce: battuta la Siac per 8-2

31 Gennaio 2022 17:26

Il derby di Messina di Calcio a 5 tra Pgs Luce e Siac è appannaggio dei padroni di casa

La Pgs Luce Messina ha rispettato i pronostici nella 2ª giornata di ritorno del campionato di Serie B di calcio a 5, battendo, sul parquet del “PalaMili”, la Siac Messina per 8-2. La squadra allenata da Sergio Carnazza sblocca il punteggio al 5’ grazie ad una staffilata di Alvarito. Dopo aver rischiato di incassare il pareggio su una pericolosa sortita degli avversari, i biancazzurri raddoppiano al 15’ con Giuseppe Coppolino, che finalizza una bella azione corale. Pochi istanti dopo, Benny Costanzo si fa intercettare dal portiere un rigore, ma il tris è soltanto rimandato di tre minuti. A siglarlo è Agustin Bertirossi, che sfrutta a dovere un errore in disimpegno dei rivali. Nella ripresa, impinguano il bottino Costanzo, Parri, Coppolino, Bertirossi ed il giovane Giuseppe Barbagallo, che realizza, così, il suo primo gol nell’importante torneo nazionale, mentre sull’altro fronte sigla una doppietta Aricò. In virtù di questo successo, il nono stagionale, la Pgs Luce ha rafforzato il terzo posto in graduatoria a quota 27 punti, gli stessi del Futsal Canicattì, a una sola lunghezza dal Città di Palermo. Sabato prossimo è previsto un turno di riposo, si tornerà in campo il 13 febbraio, quando Bucca e compagni affronteranno in trasferta il Mortellito.

Risultati 13ª giornata: Casali del Manco-Città di Palermo 5-3; Mortellito-Ecosistem Lamezia 1-5; Futsal Canicattì-Mascalucia 10-2; Agriplus Acireale-Meriense 1-6; Pgs Luce Messina-Siac Messina 8-2; Monreale-Soccer Montalto rinv.

Classifica: Ecosistem Lamezia 29; Città di Palermo 28; Pgs Luce Messina e Futsal Canicattì 27; Casali del Manco 24; Mascalucia 19; Meriense 18; Agriplus Acireale 17, Monreale 13; Soccer Montalto 9; Mortellito 8; Siac Messina 0.

GIOVANILE – Una prova di carattere non è bastata all’Under 19 per fare risultato sul campo dei Cataforio, capolista del girone R, che si è imposto per 6-4. La compagine guidata in panchina da Fabio Interdonato è andata a bersaglio con: Barbagallo, Monteleone, Fallico e Costa.