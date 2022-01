Calcio a 5, la Pgs Luce Messina vince al “Palalberti” e si qualifica per la Coppa Italia

16 Gennaio 2022 23:30

La Pgs Luce Messina vince per 2-4 in casa della Meriense: il commento alla gara, tutti i risultati e la classifica

La Pgs Luce Messina ha chiuso nel migliore dei modi un ottimo girone d’andata, conquistando la prestigiosa qualificazione alla Coppa Italia della serie B di calcio a 5. Un traguardo storico per il club presieduto da Fabrizio Caratozzolo, centrato nella seconda annata vissuta nel nazionale, che premia la politica societaria, le intuizioni di mercato del direttore sportivo Giovanni Pinizzotto, la professionalità dello staff tecnico guidato da Sergio Carnazza e la qualità e l’impegno dei giocatori, in buona parte peloritani.

L’obiettivo è stato centrato grazie alla vittoria per 4-2 conquistata in casa della Meriense nell’11^ giornata. La squadra biancazzurra, priva degli squalificati spagnoli Parri ed Alvarito, si è assicurata l’intera preziosa posta in palio grazie ai gol di: Giuseppe Coppolino, Agustin Bertirossi, Benny Costanzo e Sergio Pannuccio. Al “PalAlberti”, il primo tempo termina sul punteggio di 2-1 a favore dei locali (a segno Mendes Goncalves e Amarchande). Con una ripresa da incorniciare, Bucca e compagni ribaltano la situazione, cogliendo pure l’incrocio dei pali sulla staffilata di Andrea Consolo. In virtù di questa affermazione, la Pgs Luce ha consolidato il quarto posto con 21 punti all’attivo, frutto di 7 successi e 4 sconfitte, e si proietta al ritorno con grande entusiasmo.

Risultati 11^ giornata Serie B (girone H): Futsal Canicattì-Casali del Manco 6-4; Città di Palermo-Monreale 7-3; Mascalucia-Agriplus Acireale 7-3; Meriense-Pgs Luce Messina 2-4; Siac Messina-Mortelito 1-6; Soccer Montalto-Ecosistem Lamezia rinv.

Classifica: Città di Palermo 28; Ecosistem Lamezia 26; Futsal Canicattì 24; Pgs Luce Messina 21; Casali del Manco 18; Mascalucia 16; Agriplus Acireale 14; Monreale 13; Meriense 12; Soccer Montalto 9; Mortellito 8; Siac Messina 0.