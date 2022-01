Reggio Calabria, le scuole restano chiuse: “tutti in Dad per almeno 2/3 settimane”, dopo due anni e col 90% di vaccinati non è cambiato nulla

7 Gennaio 2022 16:33

Reggio Calabria, torna il disastro della Dad: i Sindaci chiudono tutte le scuole, in classe non tornerà praticamente nessuno. Dopo due anni dall’inizio della pandemia, nonostante il 90% di vaccinati e l’obbligo di vaccino per insegnanti e personale scolastico, non è cambiato nulla

Non solo a Messina, dove il sindaco Cateno De Luca ha annunciato la chiusura di tutte le scuole fino al 23 gennaio. Anche a Reggio Calabria e provincia i ragazzi torneranno nell’incubo della Dad, esattamente come due anni fa all’inizio della pandemia. Quando non conoscevamo il virus, quando non c’erano i vaccini (oggi somministrati al 90% della popolazione e al 100% del personale scolastico). Quando eravamo stati colti di sorpresa. Ma non è cambiato nulla, perchè la politica non ha assunto medici e infermieri, non ha incrementato i posti letto, e l’emergenza è diventata cronica e adesso rischia di diventare eterna. A cos’è servito l’obbligo di vaccinazione per insegnanti, bidelli e segretari scolastici se poi siamo finiti tutti di nuovo in Dad? E come faranno i genitori dei bambini piccoli ad andare al lavoro se dovranno assolvere al triste ruolo di assistenti educativi e tecnologici, sostituendo lo Stato che non riesce ad assolvere ormai neanche alle basilari funzioni costituzionali. E’ un disastro totale: negato il diritto alla salute, negato il diritto all’istruzione, negato il diritto al lavoro. All’inizio della pandemia l’abbiamo accettato tutti per l’effetto-sorpresa, ma adesso? Come si possono giustificare due anni di sperperi in monopattini, banchi a rotelle, svariati miliardi di euro per 4 dosi di vaccino sperimentale già acquistate per tutta la popolazione nell’illusione che fosse la soluzione a tutti i problemi, e adesso siamo praticamente di nuovo in lockdown?

Il sindaco f.f. della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dott. Carmelo Versace, ha scritto oggi ai Sindaci di tutti i comuni, al Prefetto Mariani, al Presidente della Regione Occhiuto, alla sua vice Giusi Princi, al commissario ASP Scaffidi e al direttore sanitario del GOM Costarella, spiegando che lo stesso Costarella ha chiesto la “chiusura delle scuole per almeno 2/3 settimane in rapporto alla stima dei dati che verranno di volta in volta rilevati” e chiedendo a tutti gli amministratori di “adottare la misura richiesta“. E’ molto difficile che ci siano quindi Sindaci che si oppongano, e in molti si sono già adeguati. Le scuole rimarranno chiuse anche a Reggio Calabria, il capoluogo di provincia, dov’è attesa nel pomeriggio l’ordinanza sindacale. Molti istituti erano già in Dad da metà dicembre, il blocco rischia di essere persino più lungo rispetto a quello della passata stagione.

Di seguito l’elenco dei comuni che hanno già adottato l’ordinanza di chiusura:

Taurianova (fino al 15 gennaio)

(fino al 15 gennaio) Palmi (fino al 15 gennaio)

(fino al 15 gennaio) Bagnara Calabra (fino al 15 gennaio)

(fino al 15 gennaio) Scilla (fino al 15 gennaio)

(fino al 15 gennaio) Cinquefrondi (fino al 15 gennaio)

(fino al 15 gennaio) Melicucco (fino al 15 gennaio)

(fino al 15 gennaio) Gioia Tauro (fino al 15 gennaio)

(fino al 15 gennaio) Oppido Mamertina (fino al 15 gennaio)

(fino al 15 gennaio) Motta San Giovanni (fino al 15 gennaio)

(fino al 15 gennaio) Stilo (fino al 15 gennaio)

(fino al 15 gennaio) Scalea (fino al 15 gennaio)

(fino al 15 gennaio) San Roberto (fino al 15 gennaio)

(fino al 15 gennaio) Anoia (fino al 17 gennaio)

(fino al 17 gennaio) Acri (fino al 17 gennaio)

(fino al 17 gennaio) Bisignano (fino al 17 gennaio)

(fino al 17 gennaio) San Giovanni in Fiore (fino al 17 gennaio)

(fino al 17 gennaio) Crosia (fino al 22 gennaio)

(fino al 22 gennaio) Cariati (fino al 22 gennaio)

(fino al 22 gennaio) Rizziconi (fino al 22 gennaio)

(fino al 22 gennaio) Lago (tempo indeterminato)

L’elenco verrà aggiornato in tempo reale.