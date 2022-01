Calabria scelta come Regione pilota per i nuovi servizi di Sport e Salute

5 Gennaio 2022 18:01

Sport e Salute, nuovo presidio territoriale a Cosenza in Piazza Giacomo Matteotti (ex Stazione Ferroviaria)

Dal 2 dicembre 2021 è attivo presso la sede di Cosenza, sita in Piazza Giacomo Matteotti (ex Stazione Ferroviaria), un nuovo modello di presidio territoriale di Sport e Salute. Si tratta di un presidio a sostegno del sistema sportivo di base e della comunità per una efficace azione di promozione dello sport e dei corretti stili di vita. Sport e Salute accende il territorio attraverso un nuovo concetto di sede che offre servizi per la comunità sportiva e locale. La sede pilota di Cosenza si trasforma, quindi, in un vero e proprio hub di aggregazione e di riferimento per la città e l’intera regione Calabria.

Sport e Salute a Cosenza è a disposizione degli utenti per fornire:

ORIENTAMENTO E PRIMA ASSISTENZA:

Legale e statutaria

Fiscale, gestionale e contabile

Credito Sportivo

Registro ASD/SSD e 5×1000

Informazioni su impiantistica sportiva

Bandi e finanziamenti

Geolocalizzazione impianti sportivi

Voucher Invito allo sport

SPAZI E CO-WORKING:

Rivolto agli Organismi Sportivi e alle ASD/SSD.

Prenotazione sale riunioni

Prenotazione postazioni coworking

INCONTRI ED EVENTI:

Incontri di formazione e aggiornamento su temi dell’assistenza

Approfondimenti con l’esperto

Incontri ed eventi con i Legend

Incontri con nutrizionisti dedicati alle varie fasce d’età

Visite culturali presso la sede per le scuole.

Importante il coinvolgimento del mondo sportivo per il progetto “Voucher invito allo sport”, ad oggi le ASD iscritte sono 30 mentre i Voucher offerti alla comunità e già disponibili sono oltre 850. Sport e Salute è anche formazione, le prime giornate di attività didattica della Scuola dello Sport , presso la Sede di Cosenza, hanno riscosso un grande successo con più di 1000 iscritti in modalità online e presenza.