Covid, nuova ordinanza di Occhiuto: per positività, sorveglianza e fine quarantena da oggi basterà anche un test rapido [DETTAGLI]

11 Gennaio 2022 09:25

Covid: basterà un test rapido negativo per uscire dalla quarantena. Lo dispone con apposita ordinanza il presidente della giunta della Regione Calabria, Roberto Occhiuto

Nuova ordinanza del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, su “diagnosi e alle attività di testing per fine isolamento, fine quarantena e di fine auto sorveglianza, nonché per il sequenziamento genomico nei laboratori pubblici abilitati”. In sostanza “per l’esecuzione dei tamponi di fine isolamento e quarantena e di auto sorveglianza, in alternativa all’Azienda Sanitaria Provinciale, è prevista la possibilità di esecuzione di un test rapido antigenico o molecolare, presso gli erogatori pubblici e privati, anche in modalità domiciliare, autorizzati e riconosciuti come abilitati senza conferma del test Asp”. L’ordinanza, già emanata da tre settimane nel Lazio, Toscana, Umbria e Marche, mira allo snellimento delle file di attesa ai vari drive-in per il test molecolare e alla “sburocratizzazione” del fine quarantena.