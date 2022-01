Calabria, Nicola Irto proclamato segretario regionale dall’assemblea del Pd: “è il momento dell’impegno e delle scelte coraggiose”

21 Gennaio 2022 18:02

Calabria: il segretario regionale del Pd, nel suo discorso di insediamento all’Assemblea, indica la strada per la ripartenza e la “Rigenerazione” del partito

Il neo segretario regionale del Pd, Nicola Irto, nel suo discorso di insediamento all’Assemblea regionale, indica la strada per la ripartenza e la “Rigenerazione” del partito. “Per il Pd calabrese –puntualizza– è arrivato, adesso, il momento dell’impegno e delle scelte coraggiose. Ripartendo proprio dalla carica di entusiasmo che abbiamo visto in occasione del voto di sabato scorso. Da questa voglia di partecipazione si deve ripartire per riorganizzare il Pd calabrese e rendere sempre più forte e continuo il contatto con i territori e i cittadini. Il dialogo con la base, il rafforzamento dell’azione dei circoli e il moltiplicarsi delle occasioni di confronto e dibattito, del resto, costituisce uno dei punti fondamentali sui quali si impernia la mozione a sostegno della mia candidatura”, conclude.

Calabria, Irto: “serve un partito rigenerato e rendere il PD centrale nelle politiche calabresi”

“Serve un partito organizzato e per molti versi rigenerato. Non per rinnegare la storia o dimenticare che ci siano state personalità e azioni di cui tutta la nostra comunità debba fare tesoro, ma per assicurare di saper agire nel tempo che viviamo, di sapere interpretare una società complessa di cui il Covid ha aumentato le contraddizioni ed esasperato i problemi. Rigenerare non è un termine scelto a caso. Indica il cambiamento, ma non una indiscriminata rottamazione”, è quanto afferma Nicola Irto. “Non per rinnegare la storia o dimenticare che ci siano state personalità e azioni di cui tutta la nostra comunità debba fare tesoro, ma per assicurare di saper agire nel tempo che viviamo. Serve un Pd che diventi una Comunità politica e sia in grado di assumere un ruolo centrale nelle politiche calabresi e per la costruzione del futuro della nostra Regione. Usiamo, non a caso, il termine “ri-generare”. Generare nuovamente. Far rinascere e rifiorire. Ma anche compiere uno scatto in avanti dal punto di vista generazionale. Che non è una questione anagrafica, ma capacità di vivere il presente e guardare al futuro e alle sfide che attendono la Calabria, a partire dalla sanità”, conclude Irto.

Calabria: approvate dall’Assemblea del Pd le modifiche allo Statuto regionale

“Per iniziare a dare una prima concretezza al processo di riorganizzazione del Pd calabrese pare indispensabile mettere mano allo Statuto del partito. E non perché sia necessario procedere a fare dei cambiamenti fini a se stessi solo per dare un segnale, ma perché lo impone anche il lungo tempo durante il quale lo Statuto è rimasto uguale a se stesso”, è quanto afferma Nicola Irto. “Le modifiche approvate dall’Assemblea sono le prime dopo il 2008. Si capisce, dunque, che un adeguamento era indispensabile anche per rendere lo Statuto più aderente alla società attuale che è cambiata moltissimo in questi ultimi dieci anni e che l’epidemia da Covid ha continuato a stravolgere. Cambiamenti che, del resto, si muovono di pari passo allo Statuto Nazionale. Tra le modifiche introdotte: La possibilità di riunirsi anche in modalità telematica per l’Assemblea e la Direzione regionali; l’istituzione dei Forum tematici per dare ancora più importanza alla partecipazione; l’istituzione della Piattaforma digitale del Pd; le modifiche al codice di autoregolamentazione e la promozione dell’attività di formazione della classe dirigente”, conclude Irto.

Le parole Ernesto Alecci in merito alla proclamazione dell’On. Nicola Irto a Segretario Regionale del Partito Democratico

“Intendo fare gli auguri a Nicola Irto, appena proclamato nuovo Segretario Regionale del Partito Democratico dall’Assemblea Regionale. Dopo i tre anni di commissariamento, Nicola, grazie alle sue doti di leadership e alla sua esperienza, è certamente l’uomo giusto per guidare il nuovo corso del Partito Democratico in Calabria, un partito che ha voglia e deve ritornare protagonista nelle scelte strategiche per lo sviluppo della nostra regione”, è quanto afferma Ernesto Alecci. “Faccio i miei auguri anche a Giusy Iemma, nominata Presidente dell’Assemblea. Giusy è una stimata professionista che ha ricevuto un importante consenso da parte dei territori. Contestualmente auguro buon lavoro alla nuova Direzione Regionale: siamo pronti a sostenere tutti insieme questo nuovo corso con entusiasmo e determinazione, basandoci sui valori fondanti del partito, ripartendo dai territori e coinvolgendo il più possibile i circoli e i cittadini. Sono fiducioso che questo gruppo di lavoro, unito e compatto, saprà essere nuovamente punto di riferimento per tutto il popolo del Partito Democratico e tutti i calabresi appartenenti all’area del Centro-Sinistra”, conclude Alecci.