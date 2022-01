24 Gennaio 2022 18:36

Grave incidente in Calabria questo pomeriggio: un mezzo pesante è finito fuori carreggiata al km 176

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi in Calabria, sull’A2, tra Campotenese e Morano (Cosenza), in direzione sud. Un mezzo pesante è infatti finito fuori carreggiata, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, perdendo il controllo per cause ancora in corso di accertamento. Il tratto di strada è stato interdetto al traffico.