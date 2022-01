Calabria, Ierace si rivolge ad Occhiuto: “non si dimentichi degli Oss di Vibo Valentia”

L’Oss Giuseppe Ierace si rivolge direttamente al presidente della Regione e commissario alla sanità in Calabria, Roberto Occhiuto, sulla problematica degli Oss di Vibo Valentia: ”

“Ecco questo è quanto sta facendo e noi tutti fermi o in stallo come ci vuole definire, siamo gli irriducibili della Sanità Calabrese malata. Gli O.s.s di Vibo V. che quasi il 50% è stato assunto anche dalle altre Aziende Sanitarie e A.O Calabresi. Su carta si evidenzia ancora carenza di personale sanitario e qua si parla dell’ ABC dell’ assistenza socio sanitaria, negli ultimi decenni segnati da una politica di tagli fatti in tutta Italia ma che ha reso quasi fanalino di coda la nostra sanità pubblica quella Calabrese. Dalla vostra nomina a Presidente della regione nonché Commissario Straordinario alla Sanità, la sua priorità è dare una svolta al settore, è proprio il rilancio di quest’ultima che aspettano tutti da anni. E’ proprio adesso a maggior ragione anche noi, si parla di vincitori e idonei di concorso. Quest’anno rischiamo di rimanere fuori perché a Settembre scadranno i 3 anni che per legge la graduatoria rimane utilizzabile, quando il fabbisogno è molto più alto. Non è accettabile che si perda un’ occasione per poter lavorare nei nostri ospedali , le condizioni ci stanno e considerando di nuovo le ultime restrizioni si pensa ancora a un tour de force per le assunzioni temporanee per covid , noi aspettiamo da parte sua insieme al suo staff un atto autoritativo con neo nata “Azienda Zero” a far sì che le Aziende Sanitarie Calabresi possano assumere a tempo indeterminato, la graduatoria è confermata, recandomi di persona nell’amministrazione sanitaria di Vibo V dove il dirigente delle professioni sanitarie Dott. Cirillo si è sincerato comunicandomi che la stessa è stata inoltrata da tempo alle altre aziende del territorio, ora o mai più non vorremmo essere i nuovi martiri”.