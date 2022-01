3 Gennaio 2022 15:08

Calabria: graduatoria provvisoria del bando per le aziende bergamotticole. Gallo: “misura a sostegno dei marcatori delle filiere identitarie calabresi”

È disponibile, sul portale istituzionale www.regione.calabria.it, la graduatoria provvisoria delle domande di aiuto a sostegno degli investimenti nelle aziende a indirizzo bergamotticolo. Il bando, pubblicato a luglio, si prefigge lo scopo di determinare un netto incremento delle produzioni di essenza di bergamotto e dei suoi derivati. Sulle 156 istanze pervenute, 98 sono state ritenute ammissibili dalla commissione di valutazione istituita in seno al dipartimento Agricoltura. Il tutto per un contributo concedibile pari ad 2.183.109,91 euro, con una somma residua di 591.055,26 euro rispetto alla prenotazione dell’impegno di spesa pari invece a 2.774.165,17 euro. “Si tratta di risorse – commenta l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – essenziali ai fini della valorizzazione della filiera del bergamotto, che è peculiarità della provincia reggina e rappresenta uno dei marcatori identitari della Calabria. Un chiaro cambio di passo, a tutela di una delle produzioni tipiche che, insieme ad altre, più spazio dovrebbe avere, ed avrà, nel quadro complessivo dell’agricoltura di qualità”. Tra gli investimenti ritenuti finanziabili figurano i miglioramenti fondiari relativi alla realizzazione di nuovi impianti di bergamotto, in sostituzione di impianti degradati o di agrumeti, o ancora su superfici agricole irrigue non agrumetate. Nell’elenco anche i miglioramenti fondiari legati a interventi di reinnesto su bergamotto e altre specie di agrumi con di varietà di bergamotto “Femminello” e “Fantastico”, nonchè quelli atti a favorire l’efficienza della risorsa idrica, con sistemi di irrigazione a basso consumo. Ulteriori dettagli: le varietà ammesse a finanziamento sono esclusivamente “Femminello” e “Fantastico” e l’impianto non dovrà superare la densità di 450 piante ad ettaro, come previsto dal disciplinare per la denominazione di origine protetta “Bergamotto di Reggio Di Calabria – Olio essenziale”. Da segnalare che, tenuto conto che la pubblicazione della graduatoria provvisoria è intervenuta durante le festività natalizie, i termini per eventuali istanze di riesame alla graduatoria provvisoria sono stati prorogati di ulteriori quindici giorni rispetto a quelli inizialmente previsti e, quindi, fissati a trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto sul sito web istituzionale. Le domande di riesame dovranno pervenire a mezzo pec, all’indirizzo di posta elettronica certificata bandi.agricoltura@pec.regione.calabria.it, con l’indicazione “istanza di riesame domanda di sostegno afferente l’avviso pubblico D.d.g.r. n. 6888 del 05.07.2021”.