Calabria, Gentile (FI): “la riapertura dell’ospedale di Praia a Mare è grazie all’azione del presidente Occhiuto”

14 Gennaio 2022 18:52

Calabria, Gentile: “il diritto alla salute è fondamentale e mi impegnerò unitamente al Presidente Occhiuto e alla maggioranza di centrodestra in Consiglio regionale affinché tale diritto costituzionalmente sancito trovi finalmente realizzazione”

“Nonostante le difficoltà relative all’emergenza pandemica, il nuovo passo impresso dal presidente della Regione Roberto Occhiuto nella gestione della Sanità in Calabria è del tutto evidente. Ne sono dimostrazione i primi significativi interventi dati dall’apertura di nuovi presidi sanitari, come sta accadendo a Praia a Mare, in provincia di Cosenza, a tutela della comunità locale, da anni mortificata da politiche di tagli e chiusure indiscriminati“. Lo afferma in una nota Andrea Gentile, deputato di Forza Italia. “Il diritto alla salute è fondamentale e mi impegnerò unitamente al Presidente Occhiuto e alla maggioranza di centrodestra in Consiglio regionale affinché tale diritto costituzionalmente sancito trovi finalmente realizzazione e tutela anche nella nostra regione, in particolar modo per l’Ospedale di Praia a Mare che deve tornare quanto prima ad espletare le sue originarie funzioni e divenire un presidio pienamente operativo a tutti gli effetti di legge”, conclude