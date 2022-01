Calabria protagonista al Vinitaly di Verona, l’annuncio dell’Assessore Gallo: come partecipare

25 Gennaio 2022 17:36

“Fondamentale riprendere le attività di promozione internazionale”, ha spiegato il dipartimento Agricoltura della Regione. L’evento si svolgerà dal 10 al 13 aprile prossimi

Torna Vinitaly ed anche la Calabria ci sarà. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, riparte una delle kermesse internazionali più prestigiose riservate ai vini di qualità. La manifestazione, giunta alla cinquantaquattresima edizione, si svolgerà a Verona dal 10 al 13 aprile prossimi e vedrà la partecipazione anche dei vini calabresi. A tal proposito, su impulso dell’assessorato regionale all’Agricoltura, il dipartimento Agricoltura della Regione ha indetto una manifestazione d’interesse per favorire la partecipazione delle aziende vitivinicole calabresi e dei Consorzi di tutela.

“Nonostante il difficile momento originato dalla crisi pandemica – sottolinea l’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo – , di concerto con il presidente della Regione Roberto Occhiuto, abbiamo ritenuto fondamentale garantire la presenza delle aziende vinicole calabresi a quello che costituisce l’appuntamento di riferimento del settore vitivinicolo internazionale, occasione anche per promuovere i nostri vini di qualità, già ampiamente apprezzati, insieme agli affascinanti territori di origine, indissolubilmente legati alle produzioni, in modo da sostenere così anche il turismo enogastronomico”.

Lo stand dedicato ai nettari di Calabria sarà ospitato nel padiglione 12, su un’area di oltre mille metri quadrati. Nel caso in cui le richieste a partecipare dovessero superare il numero di spazi disponibili, sarà data priorità alle aziende con il maggior numero di bottiglie prodotte nelle ultime due vendemmie (2019 e 2020), con appositi fattori di correzione per le aziende produttrici di vini passiti. La manifestazione di interesse è consultabile sul portale istituzionale www.regione.calabria.it. Le aziende regionali interessate, operanti nel settore di produzione vitivinicola (comprese quelle di produzione di distillati), dovranno scaricare e compilare il modello di domanda di adesione allegato e trasmetterlo esclusivamente via pec all’indirizzo dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it, entro e non oltre il 15 Febbraio 2022.