Calabria, entrano in chiesa e rubano le offerte: indagini dei carabinieri a Villapiana Lido

31 Gennaio 2022 23:26

Le offerte trafugate ammonterebbero ad un valore di circa 500 euro

Dei ladri si sono intrufolati in chiesa ed hanno rubato tutti i soldi delle offerte. E’ quanto successo a Villapiana Lido, in provincia di Cosenza, precisamente nella parrocchia “Sacra Famiglia”: da quanto appreso dall’Ansa, il fatto è avvenuto tra venerdì e sabato, ma il furto è stato denunciato solo stamattina. Il parroco, don Nicola De Luca, stamani, si è recato alla caserma dei carabinieri per sporgere regolare denuncia. Il furto sarebbe avvenuto negli orari di apertura della chiesa in quanto non sarebbero stati rinvenuti segni di forzatura a porte e finestre.

Stando alla denuncia, ignoti si sono introdotti all’interno forzando tre candelieri votivi dove erano contenute le offerte dei fedeli che sono state trafugate per un valore di circa 500 euro. La chiesa della “Sacra Famiglia” di Villapiana Lido resta aperta tutti i giorni solitamente dalle ore 10 alle ore 19.30 e non disporrebbe di sistemi di videosorveglianza e di allarmi.