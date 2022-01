Calabria: “assunzioni volontari per vaccinare gli studenti”, ecco il Piano della Regione

19 Gennaio 2022 11:44

Entro il primo febbraio possono presentare la propria candidatura medici, infermieri e assistenti sanitari, che verranno adeguatamente formati per le specifiche attività previste

“La manifestazione d’interesse pubblicata dal presidente Roberto Occhiuto, rivolta al personale sanitario da rintracciarsi nella società civile, è l’esempio lampante di cosa vogliamo essere: una Regione che dà risposte coinvolgendo la popolazione. Una Calabria attiva e fattiva, come mai vista prima”. Così la vicepresidente della Regione Calabria, Giusy Princi, che ieri ha reso pubblico sul portale istituzionale della Protezione civile l’Avviso di manifestazione d’interesse per personale sanitario volontario, disponibile a prestare gratuite prestazioni professionali per la somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2 presso gli istituti scolastici della Calabria.

Secondo la Regione “abbattere i tempi e ottimizzare il personale sono le due direttive da seguire per raggiungere prima possibile livelli di copertura tali da poter tornare a vivere le aule con la tranquillità di un tempo”. L’intento è intensificare e velocizzare la campagna di vaccinazione di tutti gli allievi, non più quindi i soli pediatrici, partendo dai più piccoli scolari fino agli studenti maggiorenni. Obiettivo duplice: proteggere le fasce d’età più esposte e mettere fine al più presto allo stress causato da stili di vita preclusivi di tante attività educative, ludiche e ricreative, permettendo loro di frequentare in sicurezza la scuola in presenza e di condurre una vita sociale più serena. Entro il primo febbraio possono presentare la propria candidatura: medici, infermieri e assistenti sanitari, che verranno adeguatamente formati per le specifiche attività previste.