Calabria, Amalia Bruni: “i tamponi gratis non valgono per gli studenti delle elementari, perché questa discriminazione?”

25 Gennaio 2022 16:43

Le parole di Amalia Bruni in merito ai tamponi agli studenti: il Consigliere Regionale di opposizione si chiede perché valgano solo per scuole superiori e medie

“Tamponi gratis a tutti gli studenti delle scuole medie e superiori. La misura prevista dal decreto Covid varato dal governo il 7 gennaio è ora operativa anche in Calabria. Il provvedimento però, adottato nella nostra Regione non riguarda, e non si comprende il motivo, le scuole primarie, vale a dire le elementari e non c’è una spiegazione per tale discriminazione visto che parliamo di almeno due o forse anche più tamponi per bambino in presenza di sintomi o di malattia accertata”. Sono le parole del Consigliere Regionale di opposizione Amalia Bruni.

“Una spesa che pesa tanto sulle spalle delle famiglie in un momento particolarmente difficile. Non c’è nessuna motivazione, scientifica o di altro genere, per escludere da questo beneficio gli alunni che frequentano le classi elementari, che sono i più piccoli e anche tra i più indifesi. Se si vuole dare un impulso importante alla vaccinazione per i bambini tra i cinque e gli undici anni non si può escluderli dall’esenzione del costo dei tamponi. E’ sbagliato due volte, uno sotto il profilo medico, l’altro sotto quello dell’equità sociale. Occorre correggere questa stortura consentendo a tutta la popolazione scolastica calabrese, di ogni ordine e grado di poter accedere ai tamponi in modo gratuito. Presidente e Assessore competente agiscano subito in tal senso”.