Buon compleanno, Reggina! 108 anni di storia, auguri speciali da tutta Italia: Bari, Salerno e… il presidente Balata [VIDEO]

11 Gennaio 2022 18:17

Oggi la Reggina compie 108 anni, gli auguri speciali da tutta Italia: dalle squadre gemellate al presidente Balata

Buon compleanno, Reggina! Oggi il club amaranto, fondato l’11 gennaio 1914, compie 108 anni. Non sono mancati, nel corso della giornata, gli attestati di stima di ex calciatori e dirigenti, di squadre gemellate e, addirittura, del presidente della Lega Serie B Mauro Balata. Non potevano ovviamente mancare gli auguri speciali di Bari e Salernitana, le due squadre con cui dura da decenni un fortissimo e bellissimo gemellaggio.

Auguri importanti, però, anche dal presidente della Lega B Mauro Balata, che ha rilasciato un video messaggio direttamente al canale social della Reggina: “L’11 gennaio 1914 – ha detto – 61 dipendenti pubblici fondarono una società che all’epoca si chiamava Unione Sportiva Reggio Calabria. Da lì è iniziata una storia straordinaria, fatta di tanti personaggi importanti e prestigiosi. Dirigenti e calciatori che sono rimasti nel cuore di tutti i tifosi. Una storia che ha impreziosito il calcio italiano. Io ci tengo a fare i più cari e migliori auguri alla Reggina per questo straordinario risultato”.



Auguri anche da parte di capitano e vicecapitano amaranto, Giuseppe Loiacono e Lorenzo Crisetig, così come dalla Pallacanestro Viola, altra fetta importante della storia della Reggio Calabria sportiva: “Auguri alla Reggina – si legge – Anche se compi 108 anni, resti sempre giovane nel rappresentare la città ai massimi livelli”.