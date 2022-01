11 Gennaio 2022 20:57

Riace: il bilancio del brutto incidente sulla SS106 è stato di 3 feriti

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla SS106 Taranto-Reggio Calabria, a Riace (RC). Nel tratto il traffico è andato completamente in tilt per diverse ore e la strada è rimasta bloccata a lungo. Nell’impatto sono rimaste coinvolte 3 auto e il bilancio sembrerebbe sia stato di tre feriti trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i Carabinieri.