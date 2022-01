Brigitte Bardot (87 anni): “non mi vaccino, sono allergica”. Ma il Ministro la bacchetta: “poca responsabilità”

8 Gennaio 2022 12:16

Brigitte Bardot, ex star del cinema francese, ha confessato di non essere vaccinata perché allergica

L’ex star del cinema francese Brigitte Bardot ha rivelato, in un’intervista al settimanale Gala, di non essere vaccinata: “Niente vaccino – ha detto – sono allergica a tutti i prodotti chimici”. Non si tratta solo della somministrazione anti-Covid, ma anche di altre: “anche quando ho fatto dei viaggi in Africa – ha confessato – ho rifiutato di farmi vaccinare contro la febbre gialla. Il mio medico di allora mi aveva fatto un falso certificato. Sono partita e sono rientrata in piena forma! Paura di morire? Un giorno o l’altro tocca a tutti”.

Questa scelta, ma soprattutto le parole utilizzate, hanno irritato il Ministro della Cultura Roselyne Bachelot, che l’ha bacchettata: “quando si ha una certa età – ha detto – si ha una responsabilità nei confronti delle generazioni future, la responsabilità di proteggerle”.