Bova Marina “zona arancione”: il Comune fa ricorso al Tar per sospendere l’ordinanza di Occhiuto

18 Gennaio 2022 15:38

Covid: l’Amministrazione comunale di Bova Marina ricorre al Tar contro l’ordinanza Regionale

La Giunta Comunale di Bova Marina ha deciso di opporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – sezione distaccata di Reggio Calabria dopo la sentenza che ha previsto l’asse. “Domenica 16, con ordinanza n.6 il Presidente della Regione Calabria ha dichiarato assieme ad altri comuni, Bova Marina “ZONA ARANCIONE”. L’ordinanza, secondo quanto motivato in delibera, è stata adottata in assenza di elementi certi relativamente all’andamento dei contagi legati al Covid-19 nel territorio comunale e senza osservare quanto prescritto nella circolare richiamata nella stessa Ordinanza Presidenziale. Considerato, inoltre, che con l’Ordinanza Sindacale n. 27 del 14 gennaio, sono state adottate le ulteriori misure a tutela della salute pubblica, ordinando la sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Ritenendo, pertanto, che sussistono argomentazioni difensive da far valere in giudizio, la Giunta Comunale ha deliberato di procedere con il ricorso al Tar”, conclude la nota del Comune di Bova Marina.