Covid, Borghi (Lega): “basta con la narrazione che i vaccini proteggono dai contagi” [GRAFICO]

6 Gennaio 2022 22:06

Covid: oggi record di contagi in Italia con circa 220 mila nuovi positivi. Il leghista Borghi: “i vaccini non proteggono dai contagi”

Nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 198 morti, 46.770 guariti e 219.441 nuovi casi su 1.138.310 tamponi. Oggi è risultato positivo il 19,28% dei tamponi effettuati, in aumento rispetto al dato di ieri. Insomma, la situazione da un punto di vista dei contagi è estremamente alta seppur la maggior parte della popolazione è vaccinata. Claudio Borghi, deputato eletto in Toscana per la Lega e Consigliere Comunale di Como, sui social, spiega con un grafico: “contagiati 2022 85% copertura vaccinale (linea nera) rispetto a contagiati 2021 0% copertura vaccinale (linea grigia). Almeno il capitolo “i vaccini proteggono dal contagio” su cui tre quarti della narrazione è stata costruita possiamo considerarlo chiuso o no?”.