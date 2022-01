La Serie B riparte col botto: tris Benevento e colpaccio di mercato. Monza senza due big contro la Reggina

14 Gennaio 2022 12:00

La Serie B è ripartita con un super Benevento, in campo e sul mercato: il Monza riparte male e contro la Reggina mancheranno due big

E’ ripartita ieri la Serie B, dopo quasi un mese di stop. Alla consueta pausa natalizia si è aggiunta quella forzata a causa del Covid, attenuatosi e scomparso in alcuni club (come la Reggina), ancora presente in altri. Il nuovo protocollo, di cui manca ancora l’ufficialità, potrebbe però fare chiarezza ed evitare la confusione di questi giorni.

E se Lecce-Vicenza è stata di nuovo rinviata (questa volta per i casi nei veneti), il big match Benevento-Monza si è giocato e ha visto ampiamente prevalere i sanniti, aiutati anche dagli avversari. Gara già chiusa, infatti, nel primo tempo, con il doppio vantaggio locale e la doppia inferiorità numerica ospite a causa dei rossi a Mazzitelli e D’Alessandro, che mancheranno sabato 22 per il match contro la Reggina. Nella ripresa non basta Valoti, perché Moncini fa tris e regala il secondo posto agli uomini di Caserta. Il regalo vittoria? Un colpaccio di mercato. Il club campano ha infatti chiuso per lo svincolato Diego Farias, ex Lecce, Spezia e Cagliari messosi in viaggio dal Brasile per tornare in Italia. Come si legge sul sito della Lega, il club campano ha depositato il contratto.