18 Gennaio 2022 15:42

Benedizione degli animali a Marina di S.Lorenzo nel giorno di S.Antonio Abate, protettore degli animali

Nel giorno dedicato a S.Antonio Abate Don Giovanni Zampaglione, subito dopo la Santa Messa a Marina di S.Lorenzo, nel luogo adiacente alla chiesa della Ss.Trinita, ha benedetto gli animali domestici, sottolineando che gli animali “con tutto il creato rientrano nel piano della salvezza universale di Cristo. Nel benedire gli animali li poniamo sotto la protezione di S.Antonio”. Don Giovanni Zampaglione inoltre ha voluto “lanciare un messaggio forte invitando tutti a cercare Gesù Cristo e a tenere fisso lo sguardo su di Lui. In questo tempo difficile e fragile a causa della pandemia preghiamo il Signore .La nostra medicina per l’anima oltre la paura è proprio la preghiera .Inoltre oltre la preghiera è importante essere presenti la domenica a messa. Tantissimi (anche durante il tempo della pandemia)hanno smarrito il senso cristiano della domenica illuminata dell’Eucaristia. Il vero cristiano ha bisogno di partecipare alla Messa domenicale perché solo la grazia di Gesù ,con la sua presenza viva in noi e tra noi ,possiamo mettere in pratica il suo comandamento e così essere testimoni credibili”.