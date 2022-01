Basket, la Infodrive Capo d’Orlando ha il suo nuovo playmaker: arriva Andrea Traini

5 Gennaio 2022 15:30

Andrea Traini è il nuovo playmaker della Infodrive Capo d’Orlando

La Infodrive Capo d’Orlando ha il suo nuovo playmaker. Il club comunica di aver ingaggiato, con contratto valevole fino al termine della stagione 2021/22, l’atleta Andrea Traini. Classe 1992, cresciuto nel settore giovanile della Victoria Libertas Pesaro, Andrea ha una carriera di tutto rispetto. Dopo l’esordio in Serie A nel 2010, la stagione seguente passa a Recanati nell’allora DNA, dove nei playoff affronta proprio l’Orlandina Basket guidata da Giovanni Perdichizzi, siglando il suo career high con 34 punti segnati. L’anno seguente torna a Pesaro, ma purtroppo il suo luminoso futuro sul parquet viene bloccato da due gravi infortuni al ginocchio, saltando di fatti due stagioni. Torna sul parquet nel 2014/15 con Napoli in A2, dove chiude la stagione con 9,1 punti di media in 13 gare disputate. Poi le esperienze in Serie A2 con Udine, Montegranaro, Torino e lo scorso anno in B a Rieti: per lui 9,2 punti e quasi 5 assist a partita in campionato. Adesso la sfida in maglia Infodrive Capo d’Orlando. Andrea arriverà in Sicilia venerdì, 7 gennaio, e ha scelto di indossare la maglia numero 26.“Sono molto contento di arrivare a Capo d’Orlando! Sono motivato – dichiara Andrea Traini – voglio rimettermi in discussione ed aiutare i miei nuovi compagni a raggiungere gli obiettivi prefissati! Non vedo l’ora di conoscere la squadra ed iniziare ad allenarmi. Un saluto a tutti i tifosi orlandini!”