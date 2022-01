31 Gennaio 2022 12:40

Barcellona Pozzo di Gotto: a causa di motivi tecnico – organizzativi, è annullato il concerto di Massimo Ranieri del 26 febbraio

A causa di motivi tecnico – organizzativi, è annullato il concerto di Massimo Ranieri del 26 febbraio 2022 (inizialmente previsto il 19 aprile 2020 posticipato al 15 novembre 2020 e all’11 aprile 2021 per emergenza Covid) I possessori del biglietto potranno richiedere rimborso entro e non oltre il 7 marzo 2022, rivolgendosi al circuito di vendita presso cui è stato acquistato il biglietto. I prossimi concerti in Sicilia di Massimo Ranieri sono previsti per l’estate.