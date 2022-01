15 Gennaio 2022 12:29

Con il primo dei bandi Italia a 1Giga l’obiettivo è di portare Internet a una maggiore velocità per 7 milioni di case italiane

Internet più veloce per 7 milioni di case italiane. E’ l’obiettivo del Governo attraverso il primo dei bandi Italia a 1Giga, finanziato con i quasi 3,7miliardi di euro del Pnrr. Lo scopo è aumentare la velocità della rete in tutta Italia. E’ quanto si legge in una nota del Ministro innovazione tecnologica e transizione digitale. La presentazione delle offerte scade alle ore 13 del 16 marzo 2022.