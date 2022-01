Atm Messina: firmati i contratti per 18 nuovi dipendenti [FOTO]

12 Gennaio 2022 17:46

Messina: firmati oggi i contratti di dodici apprendisti manutentori e sei autisti di ATM S.p.A.

Sono stati firmati i contratti e consegnati i tesserini ai 18 nuovi dipendenti di ATM S.p.A. alla presenza dei vertici aziendali e del Sindaco di Messina, Cateno De Luca. Dodici giovani andranno a potenziare la squadra del minuto mantenimento e del pronto intervento, mentre sei sono gli autisti che andranno a guidare i bus della flotta di ATM S.p.A. “Queste assunzioni mi riempiono di gioia, perché sono una dimostrazione di come stiamo lavorando per il bene della cittadinanza – dichiara il presidente, Giuseppe Campagna – potenziamo i servizi e gettiamo le basi per il futuro della società dando nuova linfa ai vari settori aziendali; grazie alle assunzioni che abbiamo fatto in questi mesi abbiamo superato la soglia dei 500 dipendenti, di cui la stragrande maggioranza sono i giovani. Abbiamo deciso di puntare sulla internalizzazione dei servizi e, grazie a questa scelta, si sono create delle opportunità di lavoro stabile e concreto nella nostra città. Sono ormai un lontano ricordo – conclude Campagna – le esperienze di lavoro interinale che svilivano le varie professionalità. Sono certo che questi ragazzi e ragazze ci daranno tante soddisfazioni e ci permetteranno di far crescere sempre più ATM S.p.A. garantendo alla città servizi di qualità”.