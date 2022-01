“Aspettando Sanremo” con Italia Reportage TV al Porto Bolaro di Reggio Calabria

15 Gennaio 2022 20:36

In attesa della nuova edizione del Festival di Sanremo che si terrà al Teatro Ariston dal 1 al 5 febbraio 2022.Italia Reportage Tv di Graziano Tomarchio, dal 16 gennaio per tutta la durata del festival, si trasferisce al centro commerciale Porto Bolaro. In un elegante salottino realizzato per l’occasione al primo piano del centro, saranno ospitati ed intervistati personalità ed eccellenze calabresi. Il talk, fa parte di un format realizzato da Graziano Tomarchio e condotto da Dominga Pizzi che sarà trasmesso in diretta sulle varie tv calabresi e in streaming su Italia Reportage TV e sui social. Un “Aspettando Sanremo” in attesa della partenza della troupe per la città dei fiori per raccontare le curiosità ed i retroscena della 72esima edizione del Festival della canzone italiana. Per tutta la durata del Festival, saranno effettuati collegamenti giornalieri in diretta con Dominga Pizzi e Graziano Tomarchio durante i Tg di RTV canale 14 del digitale terrestre, ma anche tante interviste e speciali sulla grande manifestazione della canzone italiana che saranno veicolate sulle maggiori tv calabresi. Tutto questo grazie anche al supporto degli sponsor che permetteranno a Graziano Tomarchio e Italia Reportage Tv di far seguire da vicino a tutti gli appassionati di musica e non l’importante kermesse canora.