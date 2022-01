Pallacanestro Viola, Arpaia nuovo sponsor della squadra neroarancio

14 Gennaio 2022 16:35

Arpaia, azienda di distribuzione di tappi e capsule, è il nuovo sponsor della Pallacanestro Viola Reggio Calabria

Pallacanestro Viola e Arpaia siglano un accordo di sponsorship.Nata nel 1974 come azienda di distribuzione di tappi e capsule, Arpaia ha presto compreso il valore del vetro come packaging per l’industria alimentare, decidendo di puntare la sua attività sulla distribuzione di vasi e bottiglie per vino, olio, birra, distillati, acqua e bibite. Oggi Arpaia è una realtà consolidata. Il know-how maturato in tanti di attività gli consente di affiancare i suoi clienti nella scelta di forme, colori e caratteristiche tecniche attraverso un importante servizio di consulenza specializzata. L’azienda, che sorge a Lamezia Terme su un’area di 27.000 mq, grazie all’imponente magazzino e all’ottima organizzazione della logistica garantisce tempi di consegna veloci e un’assistenza tempestiva e puntuale.