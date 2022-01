Sassari, aria inoculata al posto delle dosi del vaccino anti-Covid: 18 persone richiamate

18 Gennaio 2022 13:09

A causa di un errore del medico, forse dovuto alla stanchezza, a 18 persone è stata inoculata aria al posto della dose di vaccino anti-Covid: è accaduto a Sassari

“Nessun intento di derivazione no vax ma solo un banale errore umano“. Salvatore Lorenzoni, medico responsabile degli hub vaccinali, ha tentato di giustificare così, ai microfoni dell’AGI, un particolare episodio avvenuto domenica sera nell’hub vaccinale di via Marghinotti a Sassari. Probabilmente a causa della stanchezza di fine giornata e della ripetitività dell’operazione, a 18 persone è stata inoculata della semplice aria al posto della dose di vaccino anti-Covid. “L’operatore, forse per stanchezza visto che era fine giornata, ha aspirato dalla fiala 18 dosi di aria“, ha sentenziato il medico. Le 18 persone in questione sono state contattate e richiamate al centro vaccinale e dovranno sottoporsi alla “vera” vaccinazione.