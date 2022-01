15 Gennaio 2022 17:53

Covid, Occhiuto: “dopo quello di Cariati, la prossima settimana avremo in Calabria due nuovi ospedali per il Covid”

“Dopo quello di Cariati, la prossima settimana avremo in Calabria due nuovi ospedali per il Covid. Apriranno i presidi di Trebisacce e Praia a Mare. Nuove strutture sanitarie fondamentali per affrontare l’emergenza e per alleggerire la crescente pressione sulla rete ospedaliera”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.