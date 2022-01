Antonio Cassano ricoverato per Covid: è vaccinato con due dosi, ma la moglie sbotta sui social [FOTO]

5 Gennaio 2022 15:57

L’ex giocatore Antonio Cassano è stato ricoverato per Covid a Genova: è vaccinato con due dosi, ma sta bene e domani tornerà a casa

Antonio Cassano è ricoverato per Covid. L’ex calciatore è ricoverato dal 2 gennaio nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, dopo essere rimasto a casa alcuni giorni con sintomi. Il barese “quando è arrivato aveva una saturazione a 95”, ha spiegato all’Ansa il direttore generale del San Martino Salvatore Giuffrida. “E’ andato direttamente nel reparto di malattie infettive e preso in carico dal professor Matteo Bassetti. E’ arrivato – spiega il direttore Giuffrida – attraverso il protocollo fast track, firmato con i medici di medicina generale che segnalano casi quasi certi di Covid evitando al malato di passare dal pronto soccorso snellendo il percorso e alleggerendo i pronto soccorso”. Le sue condizioni sono subito migliorate e “domani tornerà a casa”.

Cassano è stato curato con l’antivirale Remdesivir ed è vaccinato con due dosi, ma la moglie Carolina Marcialis ha sbottato sui social. Un giornale ha riportato infatti la notizia secondo cui Fantantonio non fosse vaccinato contro il Covid, ma non è così.“Prima cosa Antonio è in ospedale e sta bene – ha scritto – Seconda cosa è vaccinato con due dosi e mi fa piacere che uno la mattina si sveglia e decide di scrivere il cazzo che vuole”.